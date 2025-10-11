意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【鹿児島県の方言】「たもっ」の意味は？「たもっ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「ひとくったもっみやはんか」というように使います。いったい、「たもっ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「食べる」でした！「たもっ」は、鹿児島県の方言で「食べる」