NHK連続テレビ小説『ばけばけ』を観ていたら、突然なじみのある顔が出てきたことに驚いた朝ドラファンも多いのではないだろうか。【画像】「変わらずお美しい…」40歳の誕生日を迎えたシャーロット・ケイト・フォックス10月10日に放送された第10話では、ヒロインのトキ（郄石あかり）が2度のお見合いの末、銀二郎（寛一郎）と結婚。一方その頃、アメリカのニューオーリンズでは、後にトキと出会うことになるレフカダ・