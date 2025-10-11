お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が9日、自身のブログを更新。“おかずたっぷり”の手作り弁当を披露した。【写真】「かぼちゃたいたんが好評でした」“おかずたっぷり”なモモコの手作り弁当「手作りモモコ弁当 昨日もおかずたっぷり」とつづり、鮭や卵焼き、かぼちゃの煮物、麺らしき付け合せなど、バラエティー豊かなおかずがぎっしり詰まったお弁当の写真を投稿。「かぼちゃたいたんが好評でした」（原文ママ）と、