パレスチナ自治区ガザ地区の停戦が発効したことを受けておよそ20万人の避難民が帰宅を始めています。一方、アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスに拘束されている人質が13日に帰還するとの見通しを示しました。ガザ地区では日本時間の10日夕方、停戦が発効しイスラエル軍も一部の地域から部隊を撤収させたことを明らかにしました。これを受けてガザ地区の南部などに避難していた住民らおよそ20万人の帰宅が始まっています