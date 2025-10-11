数々のコスメアワードを受賞してきた「ディーアップ シルキーリキッドアイライナー」から、初の涙袋用ラメライナー『スパークリングピンク』が登場。ピンクベージュにゴールドラメを閉じ込めた“宝石ピンク”が、ぷっくりとした涙袋を演出します。2025年10月6日(月)より、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴで数量限定発売。価格は1,500円（税込1,650円）。上品で華やか