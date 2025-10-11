歌手G−DRAGONが、肉体美を披露した。韓国メディアのニュースエンは11日「G−DRAGONが脱いだ。果敢な上着脱衣→タトゥーのたっぷりの体をのぞくと『ぜい肉』のない鍛えられた自己管理」の見出しで報じた。G−DRAGONは、自身のSNSサブアカウントに写真数枚を掲載した。その中でも目を引いたのが、上着を脱いだ写真だ。黒いズボンだけをはいて、引き出しで何かを取り出そうとする後ろ姿のカットだった。同メディアは「ぜい肉のない弾