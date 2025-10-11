元HKT48の女優兒玉遥（29）が11日、都内で、「1割の不死蝶うつを卒業した元アイドルの730日」（KADOKAWA刊）発売記念会見に登壇した。うつ病による2度の休業を経てたどり着いた境地をつづった自叙伝。出版社からのオファーがきっかけだったといい「芸能やアイドルってたくさんの人の夢である職業なのに、私自身が心を壊しちゃって。そんな姿をこんな赤裸々に書いたものを出していいのか、すごく葛藤もあった」としつつ「応援して