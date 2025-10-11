超特急カイ（31）が11日、神奈川・パシフィコ横浜アネックスホールで写真集「いま」（SDP）発売記念イベントを開催した。報道陣の前には私服のセットアップで登場。「昨日と9月末のイベントは衣装でやらせてもらったので、今日私服だと不公平になるので、ここだけ私服です」としつつ、「僕が中学生の時のようなファッション。かわいいのを見てほしかったので着てきました」と笑みを浮かべた。自身でタイトルやスタイリングをプロデ