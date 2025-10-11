〈「他校の女生徒が300人くらい押し寄せたたという伝説も…」名家生まれのお坊ちゃんだった彦摩呂（59）が明かす、“モテモテ”だった学生時代〉から続く「うわぁ、海の宝石箱や〜！」「お肉と野菜とタレの騎馬戦や〜」など、独特のセンスに満ちたフレーズを繰り出すグルメリポートでお馴染みの彦摩呂（59）。【衝撃画像】「他校の女生徒が300人くらい押し寄せ…」イケメンすぎる高校生モデルだった彦摩呂の写真を見る今年で芸歴