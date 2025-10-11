自衛隊殉職隊員追悼式で追悼の辞を述べる石破首相＝11日午前、防衛省（代表撮影）石破茂首相は11日、防衛省で自衛隊殉職隊員追悼式に参列し、任務中の事故などで死亡した隊員に哀悼の意を示した。「職務の遂行に全身全霊をささげた隊員を失ったことは痛恨の極みだ。殉職された隊員の遺志を受け継ぎ、国民の命と平和な暮らしを守るため全力を尽くす」と述べた。中谷元・防衛相は「防衛力の最大の基盤は自衛隊員だ。かけがえのな