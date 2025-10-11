元大蔵省（現・財務省）の官僚で経済学者の高橋洋一氏が１１日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に生出演。「すっげぇおもしろい」と思った自民党・高市早苗総裁の党執行部人事について語った。高橋氏は、「財務省から思うと、コバホークは税調（税制調査会）の中でナンバー３だったわけ。ナンバー１がラスボス。２番目が私の同期の後藤茂之。３番目がコバホーク（小林鷹之氏）がいたわけ。財務省的には