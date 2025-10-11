泉健太立憲民主党前代表が１１日、Ｘに国民民主党に向けて投稿した。泉氏は玉木雄一郎国民民主党代表の投稿を引用。そこには「私たち国民民主党は、『解党的』出直しではなく、２０２０年９月、本当に『解党』して一から出直しました。覚悟が違います」とあった。泉氏は「旧国民は、たしかに思わぬ『解党』となり、悔しい別れとなりました」とし、「玉木代表の政局観とタフさには心底感服します。ぜひその『覚悟』とは、『立