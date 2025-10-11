子どもができない原因は、女性にも男性にもあるもの。それを、奥さん一人のせいに仕立て上げようとする旦那さんもいるようで？今回は、そんな卑怯な旦那さんを撃退したエピソードをご紹介します。母さんが悲しむから？「子どもができなくて不妊検査をしました。その結果、不妊の原因は夫にあることが判明。病院からの帰り道、夫に『俺のせいで子どもができないなんて知ったら、母さんが悲しむ』『子どもができないのは〇〇ちゃん