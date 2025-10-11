10月18日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■世界中の空を飛び続け45年間！“レジェンドCAの神”降臨！高田馬場で声をかけたキャビンアテンダントを目指す専門学生にとっての神様は、ANAで定年までキャビンアテンダントを勤めあげた大宅邦子さんだという。キャビンアテンダントと言えば、人気ドラマの題材になったり、「なりたい職業」の上位になったりと花形