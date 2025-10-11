MF南野拓実が所属するモナコは10日、アディ・ヒュッター監督(55)の解任を発表した。オーストリア人のヒュッター監督は過去にザルツブルク、ヤングボーイズ、フランクフルト、ボルシアMGなどを率い、2023-24シーズンからモナコを指揮。就任1年目はリーグアン2位、昨季は3位に導き、2年連続でUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得した。今季はリーグ戦7試合を消化し、4勝1分2敗(勝ち点13)で5位。一方、欧州CLは開幕2