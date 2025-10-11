北中米ワールドカップ欧州予選が10日に各地で行われた。グループAでは3位ドイツ代表が4位ルクセンブルク代表に4-0で快勝。2位北アイルランド代表、3位スロバキア代表と同勝ち点の首位に浮上した。グループB首位のスイス代表は3位スウェーデンに2-0、グループD首位のフランス代表は4位アゼルバイジャン代表に3-0で完勝。ともに開幕3連勝を果たし、2位とのポイント差を「5」に広げた。また、グループJでは勝ち点1差の首位北