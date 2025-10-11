10月10日、ハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第2節が開催。長崎ヴェルカが佐賀バルーナーズを迎え撃ち、76－67で勝利を飾った。 試合序盤は佐賀に先手を取られるも、15－21の6点ビハインドで最初の10分間を終えた長崎。第2クォーターでは熊谷航が連続3ポイントシュートを沈めると、スタンリー・ジョンソンや馬場雄大も加勢し、