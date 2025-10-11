現代は2人に1人ががんに罹患し、3人に1人は亡くなるといわれており決して他人事とはいえません。なかでも肺がんの頻度はとても多く、骨転移も多く見られています。 治療をして完治のように見えても、気付かぬうちに転移・増殖する細胞の速さには追いつけません。この記事では、肺がんの骨転移後の症状について解説しています。 日頃からご自身や身近な方の変化を敏感にキャッチし、早期発見の手助けとなるよう参考にしてみてくだ