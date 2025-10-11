母に送ったあざの写真がきっかけで、急性リンパ性白血病と診断された蝦名さん。医師からは「末期で予後不良」、余命3カ月という宣告を受け、一日中涙が止まらない日もありました。しかし「大好きな人たちのために生きる」と決意し、嘔吐や激痛に耐えながら治療を続けます。無菌室での厳しい入院生活の中、家族やドナーとなった兄、多くの支援者の温かい思いを支えに前向きに闘い抜いた蝦名さんの、希望に満ちた闘病記をご紹