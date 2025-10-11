石川県警七尾署員が８月、職務中に不適切な発言があったとして、七尾市民に謝罪していたことがわかった。県警で詳細を調査しているという。同署によると、署員は８月３１日夜、市内の現場に臨場して対応中に、市民に対して「たたき殺す」という趣旨の発言をしたという。同署は署員の所属や年代などについて「個別の事案なので回答を差し控える」とした上で、「二度とこのようなことがないよう、署員への教育を再度徹底する」