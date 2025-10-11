2025年10月31日オープン成田空港の第2ターミナルに「エアポートカフェ NODOKA」が2025年10月31日にオープンします。この施設は時間制料金で誰でも利用できる24時間営業のもので、一般的な「カフェ」とは異なる充実した設備が特徴です。【画像】えっ…これが成田空港にオープンする「カフェ超え超有能施設」です同施設では、フリードリンクで気軽に飲み物や軽食を楽しめるカフェエリア、一人でくつろげる個室ブース、家族・友人