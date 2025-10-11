家庭用品・日用雑貨品を製造販売するスケーターが、「ポケットモンスター」に登場するモンスターボールを「マスターボール」をモチーフにしたランチボックスを発売しました。中容器のフタを外せば電子レンジOK。フタには、幻のポケモン「ミュウ」がデザイン。サイズは直径約11センチ、高さ約10.4センチ、総容量約310ミリリットル、重さは約165グラム。価格は2200円（税込み）です。