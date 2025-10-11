撮影／西股 総生（以下同）（歴史ライター：西股 総生）はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回は135mm望遠レンズ1本で江戸城を撮る方法をご紹介します。[JBpressの今