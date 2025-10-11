真庭警察署 真庭署は11日、福岡市の解体作業員の少年（15）を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、少年は共謀して真庭市の女性（82）から息子などになりすましてキャッシュカードをだまし取ろうと計画。何者かが10月９日から10日までの間に複数回にわたって女性に「保険金の支払いで100万円が必要」「すぐにお金を下ろせないならキャッシュカードを渡してくれればいい」などと嘘を言いました。そして