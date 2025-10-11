公明党幹部との会談後、自民党本部で記者団の取材に応じる高市早苗総裁。右は鈴木俊一幹事長＝10月7日午後、東京・永田町（写真：共同通信社）自民党総裁に選ばれた高市早苗は、党役員人事を行い、新政権の発足の準備に怠りない。総裁選での高市当選に大きく貢献した麻生派への論功行賞の色彩が強く、反主流派となった集団は干されている。また、裏金問題で批判された萩生田光一を幹事長代行に起用したことも、国民の納得を得る