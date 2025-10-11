プロテニスプレイヤーの園田彩乃（３０）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。ファースト写真集「彩−いろどり−」の受注開始を伝えた。園田は写真集の表紙、水着姿のバックショット、受注申し込みのＱＲコードの画像に「ついに！！３０歳を迎える誕生日の今日から受注スタートです７名のカメラマンが切り取った、彩りあふれる“いま”の園田彩乃を一冊に。ＳＮＳでは見られない表情や衣装もたっぷり収録しています」と