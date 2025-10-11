東洋大・酒井俊幸監督写真提供／ナイキジャパン（以下同）（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]全日本選考会の敗因とその後の躍進今年の箱根駅伝は4年生エースふたりを欠きながら、総合9位でフィニッシュ。窮地を乗り越えて“20年連続シード”を獲得した東洋大だが、5月25日の全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会で悪夢が待っていた。わずか11秒差で18年連続出場を逃したのだ。その敗因を