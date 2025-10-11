洋菓子ブランド「ア･ラ･カンパーニュ」は、2025年10月1日から、クリスマスケーキの予約受付を全国店舗･WEBで開始している。2025年のテーマ「セゾン･ド･ルージュ(赤の季節)」のもと、苺やベリーを贅沢に使った限定ケーキをラインアップする。さらに、早期予約特典として、幸せを呼ぶツバメをあしらった「オリジナル保冷バッグ」を先着2,000人にプレゼントする。ア・ラ・カンパーニュ 2025年クリスマスコレクション〈クリスマスケー