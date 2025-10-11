きょう11日（土）からあす12日（日）にかけて、全国的に雨の降りやすい天気となっています。西日本では、太平洋側を中心にくもりや雨となりそうです。東海や関東甲信では、きょうを中心に雨が降る見込みですが、あすも雲が広がりやすいでしょう。北陸や東北では、きょうの午後からあすにかけて雨が降る見込みです。その他の地域では概ね晴れますが、所々で雲が広がり、にわか雨があるでしょう。台風23号はきょう、奄美の東を進んだ