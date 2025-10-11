奄美に接近している台風23号は、このあと東寄りに進み、13日には、伊豆諸島にかなり接近するおそれがあり、暴風や大雨に厳重に警戒してください。台風23号は、現在奄美大島の南の海上で、ほとんど停滞しています。九州南部や奄美では12日にかけて雨や風が強まる見込みで、警戒が必要です。台風は、このあと発達しながら進路を東寄りに変え、13日には、暴風域を伴って伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。伊豆諸島は、湿った