お天気です。関東地方は広く雨雲に覆われ、気温も横ばいで、20度を下回る肌寒さとなっています。【午後の天気】午後の天気です。各地とも日中は雨が降りやすいでしょう。南部では、雷を伴い、強く降ることがありそうです。日中の最高気温は、南部で19度くらい北部では16度前後の見込みで、20度に届かないでしょう。【週間予報】週間予報です。12日の日中は晴れ間が出て、最高気温は27度と暑さがぶり返すでしょう。連休最終日の13日