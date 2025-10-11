南極の海底でのメタン漏出を調査するダイバー/Leigh Tait/Earth Sciences NZ via CNN Newsource（ＣＮＮ）南極地域の温暖化に伴い、現地の海底の亀裂から地球温暖化を促進するメタンが放出されていることが科学者らによって判明した。新たな漏出地点が「驚くべき速度」で発見されていることから、将来の地球温暖化予測が過小評価されている可能性への懸念が高まっている。世界中の海底には、数千年かけて形成された貯留層に膨大な