9月の世界陸上東京大会で1500メートル、5000メートルの2種目に出場した陸上中長距離の日本代表・田中希実選手（小野市出身、ニューバランス所属）が、10日、兵庫県庁を訪れ、兵庫県の斎藤元彦知事を表敬訪問しました。左から、父でコーチの健智さん、母の千洋さん、田中希実選手、斎藤元彦兵庫県知事、小林祐梨子さん1500メートルでは予選敗退という悔しい結果に終わるも、5000メートルでは4大会連続で決勝に進出し、12位とい