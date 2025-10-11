今年1月に2019年（平31）3月の解散から復活し、東京ガーデンシアターで7年ぶりに単独ライブを開催した3人組ボーカルユニットKalafinaが、11日までに公式サイトとインスタグラムを更新。26年1月14、15日に東京・NHKホール、同19日大阪・フェスティバルホールで「Kalafina Anniversary LIVE 2026」を開催すると発表した。Keiko（39）は、インスタグラムに、3ショットと3人でマイクを重ねた写真を投稿。「たくさんの方に3人のハーモニ