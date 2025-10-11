アルピニストの野口健氏（52）が11日、X（旧ツイッター）を更新。国民民主党の玉木雄一郎代表（56）の「内閣総理大臣を務める覚悟がある」宣言に対し、私見をつづった。玉木氏は10日夜、自民党の高市早苗総裁に対し公明党の斉藤鉄夫代表が連立政権離脱を伝えた会談の直後のタイミングに自身のXを更新。「私には内閣総理大臣を務める覚悟があります。だからこそ、政権を共にする政党には、安全保障を軸とした基本政策の一致を求めて