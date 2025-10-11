友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちとのケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は、大学生になり自分磨きに励んでいました。しかし、親友のゆう子はそれを良く思っていなかったようで、主人公に冷たい態度をとります。自分が頑張っていることを否定されて、思わずゆう子に