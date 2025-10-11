「40代で年収400万円って、少ないのかな？」そんな風に感じている方もいるかもしれません。仕事にも家庭にも責任が増える時期だけに、自分の収入が同年代と比べてどうなのか気になるものです。国税庁の調査結果を見ると、40代の平均年収は500万円台が中心ですが、実際の分布には大きな差があります。 今回は最新データをもとに、40代の年収事情と「年収を増やすための現実的な方法」を解説します。 最新のデ