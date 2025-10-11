夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第37回は劇作家の唐十郎さんと元妻で俳優の李麗仙さん、そして二人の息子の大鶴義丹さんです。ちょっと