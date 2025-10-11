◆みやざきフェニックス・リーグ四国ＩＬ選抜―巨人（１１日・アイビー）巨人の門脇誠内野手、萩尾匡也外野手らが２軍に合流し、みやざきフェニックス・リーグが行われるアイビーに姿を現した。門脇は右でん部痛のため９月１３日に出場選手登録を外れていた。以下、２軍に合流した選手。【投手】ルシアーノ、代木大和【内野手】門脇誠、竹下徠空【外野手】萩尾匡也、フェリス