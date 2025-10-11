６月に政界を引退した自民党元幹事長の石原伸晃氏（６８）が、妻とともに大阪・関西万博を訪れた様子をアップした。１１日に自身のインスタグラムを更新し「昨日は朝から大阪万博に！各パビリオンを回って、夜の水上ショーまで楽しむ予定でしたが、、、」と記した。Ｘ（旧ツイッター）でも「辛坊さんに感化されて、私も今日は朝から大阪万博に！」と投稿した。元女優の妻・田中理佐さんと楽しそうに記念撮影。後ろに映るミャ