大阪・ＭＢＳテレビの情報バラエティー「せやねん！」（土曜・前９時２５分）が１１日放送され、１３日に閉幕する大阪・関西万博の“万博マネー”をピックアップした。運営費が最大で２８０億円の黒字見込みと紹介。さらに、ミャクミャクを中心とした公式ライセンス商品が８００億円の総売り上げとなったと報じた。そして近鉄百貨店は３〜８月期の連結業績売上高予想を当初は５９９億円としていたが、６２５億円に上方修正。中