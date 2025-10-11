【全2回（前編／後編）の前編】近年、整形を公表するインフルエンサーやYouTuberが激増し、SNSでは数万のフォロワーを持つ「整形垢」（美容整形にまつわる情報を発信するアカウント）も珍しくない。また、美容整形をテーマにした漫画『女の人生に整形って必要ですか？〜美容整形の裏側がカオスだった話〜』（新潮社）もSNSで大きな話題になるなど、整形は身近かつ、多くの人々の関心を引くテーマとなっている。今回は、美容や整