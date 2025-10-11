あなたは読めますか？突然ですが、「目眩く」という漢字読めますか？「目が回る」様子を表す言葉ですが、「めまいく」や「めまぶく」と読んでしまう方もいるかもしれません。気になる正解は……「めくるめく」でした！「目眩く（めくるめく）」の意味は、元々は「目がくらむ」や「めまいがする」といった、視覚や身体の感覚を表す言葉です。強い光や高所にいるときなどに使われました。しかし、現在では、その目が回るほどの状態か