あなたは読めますか？突然ですが、「神楽」という漢字読めますか？日本の伝統的な文化や芸能について話す際によく登場する言葉ですが、正確な読み方を知らない方も多いかもしれません。気になる正解は……「かぐら」でした！「神楽（かぐら）」とは、神社の祭礼などで、神に奉納するために奏される歌舞のことを指します。元々は、神が降臨した際に、その場を清めて神を楽しませるために行われた儀式で、日本古来の歌舞が発展したも