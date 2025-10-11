【ニューヨーク＝小林泰裕】１０日のニューヨーク株式市場では、中国への追加関税引き上げを巡るトランプ氏の投稿を受け、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８７８・８２ドル安の４万５４７９・６０ドルに下落した。米中貿易摩擦が再燃し、世界経済に悪影響を与えるとの警戒感から、ネット通販大手アマゾン・ドット・コムや半導体大手エヌビディアなどの銘柄が売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値も８