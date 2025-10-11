高良健吾さんが、2025年10月11日放送のNHK『土スタ』に出演。『未解決事件北朝鮮拉致』のドラマ編・出演裏話を披露します。そこで、高良さんが沖田修一監督と映画『横道世之介』について語った対談記事を再配信します。*****2022年5月25日に文庫『おかえり横道世之介』（吉田修一・著、19年刊行の単行本『続 横道世之介』を改題の上、文庫化）が刊行される。これを記念し、映画『横道世之介』（13年公開）の監督、沖田修一と、同