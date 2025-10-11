子どもには、成績アップのために集中してしっかり勉強してほしい。そんな風に親は思うものの、現実はなかなか理想通りにはいきません。先日ママスタコミュニティに、高校2年生のお子さんを持つ投稿者さんからこんな悩み相談がありました。お子さんは家ではやる気が出ないと言い、友達とカフェやファミレスに行って勉強しようとするそうです。『「自習室が使えるように塾に通う？」と聞いても、塾には行きたがりません。図書館や市