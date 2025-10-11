今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【海外旅行（国内）投稿祭】19世紀のデンマークの街を再現！ ふなばしアンデルセン公園【ソフトウェアトーク旅行】』という笹梛リアさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回はnamerou様主催の「海外旅行（国内）投稿祭」参加動画になります 千葉県船橋市にあるデンマーク風景に出会える場所 オーデンセ市全面協力で開発された公園は、流石に面構えが違いますよ