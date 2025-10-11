代議士生活33年。現在は自民党所属の衆議院議員として政治活動に励んでいる野田さん。 【画像】議会では見せないような優しい表情をした野田聖子さん 女性初の総理大臣を目指している野田さんだが、障がいを持って生まれた14歳の息子・真輝（まさき）さんの母としても日夜奔走している。真輝さんという存在を公開している真意についても聞いた。 （前後編の後編） 息子の存在が「国会議員・野田聖子という存在も変えた」