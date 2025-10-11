代議士生活33年。現在は自民党所属の衆議院議員として政治活動に励んでいる野田さん。女性議員のパイオニア的存在でもあり、これまで自民党総裁選に何度も名前が上がってきたことでも知られている。 【画像】野田聖子さんと息子の真輝さん、病院での笑顔の写真 50歳で授かった息子・真輝（まさき）さんは今年14歳になり、特別支援学級の中学3年生として義務教育最後の年を迎えた。母としても子育て真っ盛りの65歳